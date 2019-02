O direito de opinar, especialmente quando expressado em editoriais de órgãos de imprensa, não pode e nem deve ser cerceado por quem quer que seja, sobretudo, por ocupantes de cargos públicos, em nome destes ou das entidades por eles dirigidas.

Não foi exatamente isto o que ocorreu nessa semana, com relação ao editorial publicado por este semanário e replicado no nosso portal Últimas Notícias na quinta-feira passada (31). Por meio dele cobramos do senhor governador Romeu Zema, respostas plausíveis para suas falas trazidas a público, dando conta de que pretendia “afrouxar” as exigências dos processos de licenciamento.

Também comentamos sobre a sua escolha que resultou na manutenção no atual governo do secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e, sobre a nomeação do então diretor de Gestão de Resíduos da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) que, a nosso ver, deveria fiscalizar a mineradora e que, agora ocupará o importante cargo de presidente daquela fundação.

Em nenhum momento questionamos a capacidade dos citados. Apenas lembramos quais deveriam ser as providências pertinentes aos órgãos por eles dirigidos que, se seguidas dentro do esperado, talvez, tivessem o condão de evitar o que, infelizmente, se transformou na tragédia em questão.