Nesse domingo (12) teve início o Ruralzão 2021 e muitos gols foram registrados nas primeiras partidas, incluindo uma goleada.

Em Ponte Vila, o Pouso Alegre venceu o Baiões com um gol do Lucas e o Aroeiras venceu o Padre Doutor com um gol do Windsor.

Já em Albertos, a equipe de Papagaios venceu Córrego da Divisa por 2×1. Wellington e Alexandre marcaram para o Papagaios e Gean marcou para o Córrego da Divisa.

O outro jogo foi marcado por uma goleada. O Raíz marcou quatro vezes contra o Fivela com gols de Pedro, Saulo e Anderson, que marcou duas vezes.