Neste domingo (12) começa a 15ª edição do Ruralzão em Formiga. Este ano haverá a participação de 16 equipes. As partidas iniciais serão nas comunidades de Albertos e Ponte Vila a partir das 13 horas. A final está programada para ocorrer no dia 21 de novembro.

CHAVE A:

CÓRREGO DA DIVISA