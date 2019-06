A 3ª edição os Jogos Escolares Rurais (Ruralzinho Escolar) teve início nesta segunda-feira (10) em Formiga. A abertura da competição foi realizada na Escola Municipal Jose João de Melo na comunidade de Fazenda Velha.

Durante a cerimônia de abertura, houve o desfile das delegações, um momento cívico com a execução do Hino Nacional e do Hino a Formiga e o juramento dos atletas. A mesa de honra foi composta pela secretária-adjunta de Educação e Esportes, Vera Lúcia Alves Teixeira; da diretora pedagógica, Idilaine Paiva; da assistente pedagógica, Carla Farnese e das diretoras das escolas participantes.

Além da Escola Jose João de Melo, os jogos serão disputados pelas escolas José Antônio do Couto (Albertos) e Florêncio Rodrigues Nunes (Pontevila).