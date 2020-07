A Rússia pode ser o primeiro país no mundo a distribuir, em massa, vacinas contra a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. O antídoto deve começar a ser distribuído em agosto, conforme informação divulgada nesta segunda-feira (13) pela agência de notícias do governo do país.

O comunicado afirmou ainda que parte dos testes clínicos necessários para comprovar a eficácia da imunização foram encerrados hoje.

“A pesquisa foi concluída e provou que a vacina é segura”, disse Yelena Smolyarchuk, chefe do centro de pesquisas clínicas da Universidade Sechenov, à agência de notícias estatal TASS.

A vacina foi desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa para Epidemiologia e Microbiologia Gamalei, e a expectativa é que ela esteja disponível para a população entre 12 e 24 de agosto, conforme afirmou o diretor da instituição, Alexander Gintsburg.