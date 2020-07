A Rússia pretende aprovar uma vacina contra o novo coronavírus até 10 de agosto e, com isso, se tornar o primeiro país do mundo na corrida pela imunização contra a Covid-19.

De acordo com a CNN internacional, a substância está sendo desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, baseado em Moscou, mas tem levantado preocupações sobre sua eficácia, segurança e processos de desenvolvimento.

Agentes federais russos ouvidos pela CNN afirmam que o objetivo é disponibilizar a imunização para o público em até duas semanas, com profissionais da saúde na linha de frente sendo os primeiros a receberem a vacina.

De acordo com a publicação, o país não divulgou nenhuma informação científica sobre a pesquisa, cuja eficácia ou segurança ainda não foram comprovadas. Críticos da aceleração no processo de aprovação da vacina alegam que há uma pressão do Kremlin para que a Rússia seja retratada como uma força científica global.