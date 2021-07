As vacinas Sputnik V (1,1 milhão de doses) que chegariam ao Nordeste do Brasil nesta quarta-feira não serão enviadas nesta quarta-feira. Um novo prazo ainda não foi definido, nem se isso, de fato, vai ocorrer. As informações são do jornal O Globo.

Segundo o veículo, haverá uma reunião entre governadores e o Ministério da Saúde russo para resolver o impasse que teria ocorrido após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, dizer que o Brasil não precisa dos imunizantes Sputnik e Covaxin. De acordo com O Globo, o cancelamento do envio do lote foi uma decisão do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF)

A Anvisa autorizou a importação desses imunizantes sob importação excepcional e temporária e condicionada a 1% da população dos Estados, além de outras restrições.