Respirando com a ajuda de aparelhos. Esta é a situação do Democrata, de Sete Lagoas. Um dos clubes mais tradicionais do Estado, o Jacaré chega aos 105 anos tentando combater uma crise que tem levado seus dirigentes ao desespero. Um pedido de socorro, inclusive, foi feito nesta sexta-feira (3).

Por meio de uma carta aberta, assinada pelo presidente Renato Paiva, o alvirrubro implora que as entidades (FMF, CBF e Fifa) olhem pelo ‘invisíveis’ (clubes do interior). A intenção é receber uma ajuda financeira para que as portas sigam abertas e o clube possa evitar uma temida extinção.

Confira a carta enviada pela diretoria do Democrata:

CARTA ABERTA À FMF, CBF E FIFA

COVID-19 COMO A ÚLTIMA GOTA