O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) agendou para o dia 14 de março, às 8h30, na sede da autarquia, a realização de um processo licitatório para a compra de massa asfáltica.

O material será usado no reparo de ruas que foram abertas para serviços da autarquia. Ele é feito com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). Por ser um asfalto quente, sua resistência e durabilidade são bem maiores que a do PMF, que é o asfalto Pré Misturado a Frio.