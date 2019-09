O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) divulgou nota na tarde desta quinta-feira (5), solicitando o apoio da população de Formiga em relação ao consumo de água.

Nos últimos dias a autarquia recebeu algumas reclamações quanto à falta de água em algumas regiões da cidade. De acordo com o diretor do Saae, Flávio Passos, todos os registros foram analisados e foi constatado que os problemas são pontuais e relativamente corriqueiros devido ao antigo sistema de tubulação do município.

Diariamente, o sistema de captação de água do Saae opera na capacidade máxima e disponibiliza 190 litros por segundo. Sendo assim, em uma análise criteriosa, a direção da autarquia detectou que o consumo de água em Formiga aumentou nos últimos meses e, ainda mais, no início de setembro, por ocasião da mudança climática.

Outro fator importante e que necessita da colaboração da população é em relação ao desperdício.