A situação da captação de água em Formiga tem se tornado cada vez mais crítica, segundo informa a administração municipal. A falta de chuva fez com que a captação de água na barragem do Saae alcançasse o nível de apenas 50%. Diante deste cenário, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) se viu obrigado a adotar medidas mais sérias, a fim de minimizar os transtornos causados pela falta d’água.

“Há 15 dias, o nível da barragem estava 30% abaixo. Hoje, já está 50%, ou seja, consigo captar somente metade do necessário para abastecer todas as casas. Com isso, tem de haver agora, mais do que nunca, consciência das pessoas em relação à economia de água. A cooperação nesta hora será fundamental”, ressalta o diretor do Saae, José Pereira de Sousa (Capitão Sousa).

O diretor da autarquia informa ainda que esse é um problema sem solução para o momento, pois, “se não há produto, não tem como fornecer. Só hoje [dia 6] pela manhã, tive mais de cem pedidos de caminhão-pipa. Mas não tem água, não tem como. Não adianta caminhão se não tem água”.

Capitão Sousa ainda explica que, “legalmente, a obrigatoriedade do Saae é atender primeiro os órgãos públicos, como escolas, hospitais, asilo, e só depois podemos pensar nas residências”. O diretor ainda afirma que, se a população não economizar, fatalmente o racionamento aumentará.

Medidas para economizar água

Diante da situação em que o município se encontra em relação à falta d’água, é muito importante a cooperação por parte da população, usando da criatividade para economizar o precioso líquido. O Saae orienta sobre ações que podem ser tomadas pela população para os transtornos pela falta do fornecimento de água nas casas:

– Deixe a torneira fechada ao escovar os dentes. Aberta, o gasto é 20 litros por minuto.

– Não demore no banho e desligue o chuveiro ao se ensaboar.

– Reutilize a água da máquina de lavar roupas para lavar pisos e regar plantas. Se possível, acumule a roupa para lavar todas de uma vez. Uma lavadora de 5 quilos consome 135 litros de água por uso.

– Evite lavar calçadas, ruas e carros, principalmente se for com mangueira. Utilize o balde. Em 15 minutos, uma mangueira pode desperdiçar 280 litros d’água.

– Ao limpar o aquário, use a água para regar as plantas. Essa água contém nutrientes que fazem bem às plantas.

– Cuidado com os vazamentos e a manutenção da casa: uma torneira gotejando pode desperdiçar 46 litros de água por dia.