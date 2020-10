O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) divulgou nota na tarde desta segunda-feira (5), informando que a captação de água para abastecimento da cidade está em funcionamento normal, porém em capacidade máxima.

A nota foi enviada após o Últimas Notícias entrar em contato com o Departamento de Comunicação da Prefeitura buscando informações sobre o problema que tem afetado, e não é de agora, a população dos bairros Cidade Nova e Balbino Ribeiro.

Bairros onde a população está sem água desde quinta-feira passada (1º), problema que ocorre todos os finais de semana, há meses e já foi pauta de matéria do portal.

Nesta manhã, o portal recebeu reclamações de moradores dos dois bairros que relatam que não possuem mais dinheiro para comprar água e estão sem saber o que fazer.

Nesse final de semana, além dos dois bairros, outras localidades sofreram com o desabastecimento e altas temperaturas.

Segundo a nota do Saae “O que está provocando falta de água em alguns bairros é o excesso de consumo e o desperdício. Devido ao forte calor dos últimos dias, muitas famílias têm utilizado piscinas infláveis e duchas, principalmente nos fins de semana, o que aumenta muito a demanda. Além disso, há pessoas provocando desperdício, como lavar varandas, calçadas e veículos.

A autarquia vai entregar, junto com a conta deste mês, um panfleto sobre a campanha de consumo responsável e eficiente da água (Lei Municipal 5523/2020). A cartilha traz informações sobre como a população pode ajudar para evitar o racionamento de água. As pessoas precisam colaborar, tendo em vista o longo período de estiagem, para que não seja necessário dar início ao sistema de rodízio no abastecimento dos bairros. Com a liberação do uso de piscinas nos clubes, pelo Executivo, a orientação é que as pessoas busquem recreação em clubes e balneários, respeitando as medidas de prevenção à Covid-19, de forma a diminuir o consumo nas casas.

Sobre a situação específica do bairro Santa Luzia, o Saae esclarece que há suspeita de um possível vazamento na rede, que está sendo investigado. Já no bairro Balbino Ribeiro, está sendo construída uma rede com 2.500 metros de extensão, que vai melhor o abastecimento de água na região. As obras devem ser concluídas ainda nesta semana.

Com esse período de intenso calor e seca, o momento é de economizar e priorizar o uso responsável e eficiente da água”.

Imagens: divulgação Decom

