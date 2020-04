A administração do Saae divulgou nesta quinta-feira, dia 30 de abril, dois novos números de telefone para atendimento à população até que o problema no telefone principal (3329-2750) seja resolvido. A autarquia também já acionou a empresa responsável pela manutenção do aparelho.

As alternativas para atendimentos no Saae são pelos números: (37) 3329-2780 e 3329-2777 (plantão e portaria).