Para garantir o abastecimento de água na cidade de Formiga, caso haja um período longo de seca neste ano, o Saae está abrindo novos poços artesianos na cidade.

O trabalho foi iniciado no dia 28 de julho, na rua Ernestina, no bairro Bela Vista. Depois, passou pela rua Bias Fortes, no Alvorada, e hoje começou na rua Nicolau José Mizerani, no Água Vermelha.

A empresa vencedora de licitação e contratada pelo município para realizar o serviço é a Potencial Poços Artesianos, de Pouso Alegre. Ainda faltam realizar a abertura de poços na rua Chile, no São Sebastião; Flauzino Vaz, no Água Vermelha, e Fazenda do Ronaldo, no Cidade Nova.