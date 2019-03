Anualmente, o Dia Mundial da Água é comemorado no dia 22 de março. Para celebrar a data, o Saae promoverá visitas guiadas à Estação de Tratamento de Água, palestras e lançará uma cartilha educativa.

A atividade, que acontecerá de 18 a 22 de março, terá como público os alunos das redes pública e particular de ensino da cidade. De acordo com a autarquia, as escolas podem agendar as visitas até esta sexta-feira (15).

Durante a visita, os alunos conhecerão o projeto ‘Vida Nova Rio Formiga’, que é um programa de revitalização do Rio Formiga. A Estação de Tratamento de Água fica na sede do Saae, à Rua Antônio José Barbosa, 723, no Bairro Santa Luzia. O telefone para agendamento de visitas e solicitação de cartilhas é o 37– 3329.2764.