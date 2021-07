O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) divulgou que nesta sexta-feira (2) haverá a interrupção do tráfego em uma pista da avenida Paulo Lins (sentido Centro) com esquina na rua dos Viajantes, para manutenção da rede de água (confira no mapa).

A equipe da autarquia iniciará os trabalhos a partir das 7h30.

A Secretaria de Obras e Trânsito fará a interdição do tráfego local e a sinalização das rotas alternativas para os motoristas.

Fonte: Decom