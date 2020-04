A revitalização do Mirante do Cristo tem atraído a atenção de muitos formiguenses.

Inaugurada na quinta-feira (9), a obra contempla a instalação de nova iluminação, câmeras de monitoramento, construção de um estacionamento e de um letreiro com a frase “Eu amo Formiga”.

Com o encerramento da Semana Santa, o sacerdote formiguense Padre Marcos Vinícius de Paula, da Paróquia São Geraldo, esteve no Mirante nesse Domingo de Páscoa (12 de abril) e, do alto, abençoou a cidade.

No mesmo momento, as outras seis paróquias do município realizavam carreatas com o Santíssimo Sacramento.