Com 12 partidos coligados, o senador Antônio Anastasia (PSDB) terá 40% de tempo da propaganda eleitoral gratuita na disputa para governador de Minas, que vai de 31 de agosto a 4 de outubro. Apenas os seis partidos das coligações com maiores bancadas federais eleitas – que não necessariamente têm o mesmo tamanho das atuais bancadas – são considerados para o efeito do cálculo.

Caso a Justiça Eleitoral reconheça a candidatura de Marcio Lacerda (PSB) ao governo de Minas e a coligação com o MDB – a situação dele está sub judice, pois há duas diferentes atas enviadas à Justiça Eleitoral – essa chapa teria 33,7% do tempo de antena, já que a coligação soma sete partidos – MDB, PSB, PRB, PDT, Pros, PV e Podemos.

Mas, se prevalecer junto à Justiça Eleitoral o entendimento de que a convenção válida é aquela realizada pela direção nacional do PSB, que indica aliança com o governador Fernando Pimentel (PT) em Minas, o tempo desse partido, que corresponde a 1min10s nos dois blocos do horário eleitoral e 54 segundos diários em inserções – migrará para o petista.

Nessa hipótese, a chapa de Lacerda em coligação com o MDB teria de indicar novo candidato ao governo de Minas, ficando sem a parcela do tempo de antena dos socialistas: passaria a ter 26,4% do tempo total. Se ficar com o PSB, Fernando Pimentel que está coligado com o PR, PCdoB e DC, com o PSB, saltaria de 24% da distribuição para 31,3% do tempo de propaganda gratuita.