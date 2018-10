Nada como começar o ano certo de como anda as tendências do mercado de trabalho, principalmente quanto aos maiores salários e oportunidades. A economia tem apresentado sinais de retomada, ainda que de maneira tímida, encorajando as empresas a iniciarem um movimento de retirada de projetos da gaveta.

De acordo com a 11ª edição do Guia Salarial da consultoria Robert Half, para 2019 a tendência é de estabilidade, como tem ocorrido nos últimos anos. “Em decorrência das incertezas econômicas, muitas empresas precisaram controlar custos, não cresceram e reduziram o quadro de funcionários, causando desemprego e o aumento de pessoas buscando recolocação. Esse cenário resultou na desvalorização dos salários”, explica Fernando Mantovani, diretor geral da Robert Half.

Apesar do cenário, alguns cargos se sobressaíram em relação aos demais. A lista abaixo apresenta as maiores valorizações salariais de cada área, de acordo com o Guia Salarial 2019. O material está disponível para download gratuito no site da Robert Half.