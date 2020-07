O advogado Milton Ribeiro é o nome escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Educação.

Ribeiro ocupa a vaga deixada por Carlos Alberto Decotelli, que ficou apenas cinco dias no cargo e não chegou a tomar posse. Decotelli pediu para sair após uma série de questionamentos sobre a veracidade das informações oferecidas em seu currículo.

Bolsonaro convidou o atual secretário da Educação do Paraná, Renato Feder, para o cargo, mas ele declinou do convite. A cadeira no Minstério da Educação está vaga desde a saída de Abraham Weintraub no dia 18 de junho.

Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Ribeiro é advogado, pastor evangélico e integrante da Igreja Presbiteriana de Santos. No ano passado, foi nomeado por Bolsonaro para integrar a Comissão de Ética Pública da Presidência.