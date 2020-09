O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello, o mais antigo na Corte, vai se aposentar no dia 13 de outubro. Com isso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, poderá indicar um nome para a vaga.

Segundo a colunista do portal G1 Andréia Sadi, aliados do governo tentam emplacar suas preferências nos bastidores. Um deles é Jorge Oliveira, ministro da Secretaria-Geral e homem de confiança do presidente.

Aos olhos de parlamentares, ele tem perfil de político e boa relação com o Congresso. Por ser “habilidoso”, políticos alinhados ao governo acreditam que ele pode ser a primeira indicação do governo Bolsonaro ao STF.

Outro nome é o de André Mendonça, ministro da Justiça e Segurança Pública. Também considerado como homem de confiança do presidente, dentro do STF sua imagem está desgastada desde o episódio envolvendo a produção de um dossiê contra adversários do governo.