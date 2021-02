Descumprir o isolamento social estando infectado pelo coronavírus ou até com suspeita de Covid-19 pode doer no bolso em Coromandel, no Triângulo Mineiro.

Em ação judicial movida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contra uma pessoa, a juíza Fernanda Mendonça Silva Terra determinou que o réu fique em casa até receber alta médica, sob pena de incidir em multa de R$ 5 mil.

A Prefeitura de Coromandel publicou nas redes sociais a decisão judicial com o alerta: “Sair de casa com suspeita ou testado para Covid-19, além de doer no bolso, pode configurar crime”.

