Você passaria um mês sem usar o Facebook? Um estudo da Universidade de Nova York e Stanford mostrou que os usuários que deixaram de usar a rede social por até 30 dias eram mais felizes, mais satisfeitos com a vida e menos propensos a sentirem-se ansiosos, deprimidos ou solitários. Em outras palavras, parar de usar o Facebook pode deixar você mais feliz.

De acordo com os pesquisadores, as pessoas que deixaram o Facebook de lado tiveram mais tempo para encontrar amigos e familiares ou mesmo assistindo televisão. Por outro lado, afirmaram que não gastaram muito tempo consumindo notícias.

Como o estudo foi conduzido antes da eleição presidencial de 2016, nos Estados Unidos, o resultado pode estar diretamente relacionado às tensões políticas da época. Algo que nós, brasileiros, também vivenciamos nos últimos seis meses no país. Desta forma, para os participantes do estudo, ter deixado o Facebook naquele momento pode ter ajudado a evitar debates acalorados e consequentes desentendimentos.

Também não se sabe como teria sido a experiência destas pessoas caso o intervalo fosse mais longo. Porém, é válido dizer que o resultado deste estudo dá crédito às alegações de que fazer uma pausa da rede social pode ajudar, mesmo que ainda não esteja claro como as redes sociais afetam a nossa saúde mental.

Em janeiro de 2013, decidi excluir minha conta do Facebook e, desde então, não utilizo a rede social. No ano passado, no entanto, por uma questão profissional, abri uma página na plataforma. Mas depois de todas as denúncias envolvendo o Facebook, resolvi que não valia mais a pena manter uma fanpage na plataforma e exclui a página. Também resolvi excluir a minha conta do Instagram, que havia criado há um ano. Hoje em dia, utilizo apenas o WhatsApp, mas também estou no processo de desligamento da plataforma, que estou substituindo pelo Signal.

Ter optado por não usar o Facebook, o Instagram ou o Messenger não faz de mim menos ou mais inteligente do que ninguém, mas está me ajudando a focar minhas energias em outras coisas, como meditação e leitura. Já não passo mais tanto tempo no meu smartphone e, minha rede social é o Twitter que, na maioria das vezes é usada para consumo de notícias.

É claro que este é o meu exemplo e você não precisa excluir a sua conta do Facebook, contudo, é importante saber que existem outras opções disponíveis. Talvez uma pausa da rede social seja um bom começo, o que você acha?

