Pela primeira vez, o Salão do Imóvel será realizado virtualmente. Nos dias 03, 04 e 05 de dezembro, quinze construtoras vão expor mais de 2 mil imóveis prontos para morar, em construção ou em lançamento, oferecendo descontos exclusivos para o feirão.

O evento é uma realização do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Centro-Oeste de Minas (SINDUSCON-CO), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-MG) e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG).

De acordo com o Presidente do SINDUSCON-CO e da FIEMG Regional Centro-Oeste, Eduardo Soares, o crescimento do consumo digital e o reaquecimento do mercado imobiliário tornam o cenário econômico propício para a realização da feira, já que sinaliza uma retomada da economia brasileira de forma promissora. “A ativação do setor da construção civil tem um grande impacto na economia brasileira. No mês de setembro, nosso segmento, em Minas Gerais, contratou 26.189 pessoas e demitiu 17.913, um saldo positivo de 8.276, o que demonstra uma conjuntura que aponta para a retomada do desenvolvimento; é a hora certa para a realização do Salão do Imóvel”, afirmou.

A mostra tem como objetivo aproximar interessados em adquirir um imóvel a construtoras incorporadoras num ambiente favorável aos negócios. A plataforma digital vai trazer informações sobre as empresas participantes, detalhes dos empreendimentos, atendimento online com corretores, agendamento potencial no stand de venda e análise documental e de crédito online.