Segundo nota enviada pela Prefeitura, na tarde desta segunda-feira (30), os servidores municipais não precisam mais se preocupar com o atraso no pagamento do salário.

A administração municipal divulgou que o vencimento dos funcionários voltará a ser pago até o quinto dia útil de cada mês, como determina a lei. Porém, neste mês, o prefeito Eugênio Vilela antecipará o pagamento para o último dia do mês, ou seja, nesta terça-feira (31).

“Eu sei que isso não é mais do que obrigação de qualquer bom gestor, contudo, encontramos a Prefeitura com inúmeras dívidas, com pouco dinheiro em caixa, mas trabalhamos muito para conseguirmos levantar os recursos para pagar os salários em dia”, declarou o prefeito.

Em novembro do ano passado, a administração já tinha conseguido quitar todos os salários atrasados dos servidores. Com a quantia de R$1.995.110,87 que o município havia recebido referente ao programa de repatriação do Governo Federal.

O 13º salário do funcionalismo também foi totalmente quitado em dezembro.

Acerto com exonerados

Por lei, os servidores em cargos de confiança devem ser exonerados pelo prefeito no último dia de mandato. Segundo a gestão Eugênio Vilela, a administração passada

não cumpriu com essa regra além de não deixar dinheiro em caixa para o acerto.

Dessa forma, a atual administração teve que exonerar os funcionários e realizará o acerto na quarta-feira (1º).