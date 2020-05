A Prefeitura de Divinópolis anunciou, na tarde dessa segunda-feira (4), o parcelamento dos salários de servidores que recebem mais de R$ 3.500.

Já os profissionais da Educação que recebem pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), terão o pagamento integral dos salários.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), essa decisão é por conta da redução na arrecadação do Município no mês de abril deste ano. Além de considerar a necessidade de racionalização de recursos para a garantia do funcionamento dos serviços.

A pasta explicou que a soma de tributos como o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Imposto Sobre Serviço (ISS) do mês passado foi de R$ 13.201.546,86. No mesmo período do ano passado, a arrecadação foi de R$ 18.507.891,88. Uma redução de R$ 5.306.345,02 somente em abril deste ano.