Os servidores municipais terão os salários quitados nesta terça-feira (2).

Novamente, o pagamento será feito dentro do prazo e, excepcionalmente em junho, será antecipado para antes do quinto dia útil do mês.

A Administração Municipal informa que o salário deverá ser creditado pela Caixa Econômica Federal na conta dos funcionários ao longo do dia.