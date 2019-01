O governador Romeu Zema (Novo) divulgou na tarde desta terça-feira a escala de pagamento dos servidores do estado referente ao mês de dezembro, paga em janeiro. O cronograma do parcelamento segue os mesmos moldes do que vinha sendo feito pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT).

No dia 14 de janeiro será pago até R$ 2 mil para todos os servidores, incluindo aposentados e pensionistas. Apenas quem tem salário menor que este valor recebera integralmente o vencimento.

Ainda seguindo a escala divulgada hoje, no dia 21 será depositado mais uma parcela de até mil reais apenas para servidores da saúde e segurança pública.

Para quem recebe mais de R$ 2000 e não é das duas áreas citadas receberá o restante do salário apenas em 28 de janeiro.

Em nota, o governador afirma que a equipe dele ainda está apurando a completa situação financeira e voltar com a escala para normalidade. “Estamos ainda tomando pé da situação financeira do Governo de Minas Gerais. Mas temos trabalhado duro para retomar a regularização dos pagamentos dos servidores estaduais o mais breve possível”, disse.