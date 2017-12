Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para preenchimento de 21 vagas mais o cadastro reserva no setor de assistência e cadastro reserva para o setor administrativo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As vagas são para Divinópolis, Arcos, Itaúna, Pará de Minas, Santo Antônio do Amparo, Luz Nova Serrana, Campo Belo e Oliveira. O salário pode chegar a R$ 8 mil.

De acordo com a assessoria de comunicação do Samu, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 20 de dezembro, respeitando as etapas descritas no edital de cada processo, sendo um edital para vagas no setor assistencial e outro para o setor administrativo.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG), responsável pelo processo seletivo, ressalta que a contratação deverá ser feita por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Vagas

Para o cadastro de reserva estão disponibilizadas vagas, somente para Divinópolis, para auxiliar de farmácia, técnico administrativo, farmacêutico e psicólogo. Os salários variam entre R$ 1.250 e R$ 2,6 mil.

Já no setor de assistência serão disponibilizadas 21 vagas. Para condutor socorrista estão disponibilizadas vagas para Arcos (1), Divinópolis (1), Itaúna (2), Pará de Minas (1) e Santo Antônio do Amparo (1) com salário de R$ 1,5 mil. Para técnico de enfermagem, existe uma vaga para Divinópolis com salário de R$ 1,5 mil. Para enfermeiro existe uma vaga em Luz, com salário de R$2,6 mil.

O maior número de vagas é para médicos para as cidades de Luz (1), Divinópolis (6), Itaúna (1), Nova Serrana (3), Campo Belo (1) e Oliveira (1). O salário é de R$ 8 mil. No setor de assistência ainda há também as inscrições para o preenchimento do cadastro reserva.

Inscrições

O Processo Seletivo Simplificado referente aos dois setores terá o prazo de validade de 12 meses, a contar da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período. As inscrições são gratuitas e para a participação no certame, o candidato deverá atender aos seguintes aspectos: