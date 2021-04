Por volta das 4h deste sábado (3), a Central de Regulação do Samu Oeste recebeu um chamado para atendimento de uma vítima de agressão física, na Avenida Mozar Machado, bairro Lourdes, em Itaúna.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Itaúna fez o atendimento de um homem, de 28 anos. Estava consciente, com ferimento no braço esquerdo.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para o Hospital Manoel Gonçalves em Itaúna.

Fonte: Samu