O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) completa nesta sexta-feira (7), um mês de atendimentos em toda Região Ampliada de Saúde (RAS) Oeste de Minas Gerais. De acordo com o último relatório emitido, as 06h48 desta sexta-feira, foram recebidas 16.356 ligações que partiram de toda região.

Dentre essas ligações 5.342 resultaram em orientações médicas. O que significa que mais de 5 mil pessoas deixaram de procurar uma unidade de saúde tendo seu problema resolvido por um médico regulador do Samu. “A maioria das pessoas foram orientadas na nossa central por profissionais médicos. Isso significa que conseguiram solucionar seus problemas sem de fato precisarem ir a uma unidade de saúde”, disse o diretor médico do Samu, Marco Aurélio Lobão.

Ainda como aponta o relatório, 1271 ligações resultaram em orientações não médicas e 2624 ligações terminaram com atendimentos onde foram empenhadas as ambulâncias, sendo 535 por meio da Unidade de Suporte Avançado (USA) e 2089 por meio da Unidade de Suporte Básico (USB).

Os atendimentos mais recorrentes foram por causas clínicas, sendo um total de 1556. Além desses, ocorreram também 650 atendimentos por causas traumáticas, 21 por causas pediátricas, 46 por causas psiquiátricas e 59 por causas obstétricas.

Segundo o secretário executivo do CIS-URG e coordenador do Samu Oeste, José Marcio Zanardi, os atendimentos realizados pelas equipes que compõem o Serviço destacam uma nova realidade nos atendimentos às urgências e emergências na região.

“Os atendimentos pré-hospitalares e transferências que o Samu disponibiliza, possibilita mais chances de vida aqueles que necessitam. Todos os dados assistenciais demonstram uma nova realidade no sistema de urgência e emergência do Centro-Oeste. Isso pode ser avaliado tanto nas orientações feitas pelos médicos reguladores por telefone, ou, até mesmo, nas ocorrências assistidas pelas equipes das Unidades de Suporte Avançado (USA) e Unidades de Suporte Básico (USB), espalhadas por todo território Oeste”, pontuou.

Atendimentos

Entre os atendimentos realizados está o parto da jovem Natália Cristina, de 26 anos, moradora de Formiga, que estava grávida de 37 semanas e entrou em trabalho de parto em casa. Familiares acionaram a Central de Regulação de Urgências que, enviaram equipes de socorristas até o local.

Por ter a bolsa amniótica rompida, o parto foi realizado pela equipe do Samu dentro da casa da paciente. “Em todo momento do parto a equipe me tranquilizou, me senti acolhida sendo atendida por uma equipe capacitada e pronta para atender urgência e emergência. Sabia que se o parto fosse feito naquele momento, eu estaria em boas mãos. E foi assim, minha filha Ana Laura nasceu nas mãos de anjos do Samu”, lembrou.

Ainda segundo a jovem, se não fosse o Samu não saberia como agir. “Não sabíamos para quem ligar. Talvez os bombeiros. Graças a Deus o Serviço existe e está funcionando, eu e minha filha somos a prova do pleno funcionamento desse serviço”, disse. Após o parto, a paciente e seu bebê foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Formiga para continuação do atendimento.

A dona Maria da Conceição, de 54 anos, precisou acionar o Samu para um atendimento para a sobrinha de 11 meses. A criança engasgou com um pedaço de maçã. O caso dela foi solucionado pelo telefone, com orientações de um médico regulador.

“Tentamos fazer os procedimentos pra ela desengasgar em casa e pensei que estava fazendo errado e eu mesma liguei para Samu. Um médico me atendeu e com toda paciência do mundo ficou comigo no telefone até me passar tudo que deveria fazer. Fiz todos os procedimentos até que tudo foi voltando ao normal. Minha sobrinha chorou e por fim, desengasgou. Mesmo assim o médico do Samu enviou uma ambulância para avaliar a menina. Ficou tudo bem graças a Deus. Se não tivesse o Samu acho que ligaria para o Corpo de Bombeiros, mas, com certeza, me senti muito mais segura conversando com um médico ao telefone”, destacou Maria da Conceição.

Para o médico Regulador do Samu Oeste, Aurelino Rocha Barbosa Júnior, atendimentos como esse, torna o serviço essencial para as situações de urgências na região. “É uma experiência motivadora e inspiradora, no sentido de que o Serviço tem exercido uma importância muito grande para a vida das pessoas. Por ser um atendimento pré-hospitalar, vai, de certa forma, trazer um alívio para as portas de urgência e emergência de todo Centro-Oeste”, relatou Aurelino.

O condutor socorrista do Samu, Willian Xavier, destaca que trabalhar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é além de gratificante, a realização de um sonho. “Estamos todos a serviço da vida. Poder ajudar as pessoas é de fato, um diferencial dentro de um trabalho. A minha sensação é de realização, sempre tive vontade de trabalhar no Samu e estar no serviço hoje é a realização de um sonho”. Entre os atendimentos que já realizou, o condutor não se esquece de um, o socorro de uma criança de 12 dias. “Tivemos que fazer um transporte muito bem elaborado, colocar o bebê na incubadora e a fragilidade desse atendimento me marcou muito”, finalizou.

Implantação Samu

O Samu foi oficialmente inaugurado no dia 6 de junho, com a presença do governador de Minas Gerais Fernando Pimentel e demais autoridades políticas envolvidas na implantação do serviço, que começou a funcionar às 7h do dia 7.

Desde então, tem permitido a organização dos atendimentos de urgência e emergência não só na região, mas em todo o Estado, conforme destaca a coordenadora de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Kelly Barros Fortini. Antes da implantação do Samu 192 na região, apenas o município de Itaúna possuía o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, estando as demais cidades até então, sem o serviço.

“O Samu192 constitui um dos principais pilares da Rede de Urgência e Emergência do Estado de Minas Gerais, uma vez que, o mesmo é de essencial importância no atendimento primário às urgências de forma resolutiva, eficaz e segura, evitando a evolução de quadros graves, inclusive que poderiam levar á óbito o paciente”, disse.

Ainda segundo Kelly Fortini, “O Samu funciona 24 horas por dia e é de amplo acesso à população, se efetivando não só no atendimento assistencial de maneira direta com envio de veículos tripulados por equipes capacitadas, mas também, por meio da prestação de orientações médicas por telefone. Com o seu funcionamento na região Oeste, os atendimentos móveis de urgência, passaram a contar com a disponibilidade de ambulâncias, devidamente equipadas para o atendimento pré-hospitalar, proporcionando atendimento eficaz e seguro a toda a população”, explicou.

Samu

Gerenciado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste (CIS-URG), o Samu tem o objetivo de chegar à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência no menor tempo possível. Para dar agilidade aos atendimentos, o Serviço conta com uma frota de 31 ambulâncias distribuídas em 24 municípios, que dão suporte total a 54 cidades que integram a Região Ampliada de Saúde (RAS) Oeste.

As ambulâncias são do tipo Unidade de Suporte Básico (USB), tripuladas por um técnico de enfermagem e um condutor socorrista. Além desses veículos, também há sete Unidades de Suporte Avançado (USA), tripuladas por um médico, um enfermeiro e um condutor socorrista.

As cidades que contam com os veículos foram escolhidas com base em estudos de viabilidade, sendo que a logística dessa distribuição foi feita para que se situem em pontos estratégicos, de forma que o tempo entre a chamada recebida pelo 192 e a chegada da ambulância seja de até 40 minutos em qualquer ponto da região. Para a escolha também foram levados em consideração os acessos, estradas, rodovias e estradas rurais.

Em Divinópolis estão disponíveis três ambulâncias, sendo duas Unidades de Suporte Básico (USB) e uma Unidade de Suporte Avançado (USA). Uma USB está posicionada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Roberto e uma USA e USB estão disponíveis na Central de Regulação das Urgências, situada no Centro da cidade.

As outras unidades estão distribuídas nos municípios de Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Campo Belo, Candeias, Carmópolis, Cláudio, Dores do Indaiá, Formiga, Itaguara, Itapecerica, Itaúna, Lagoa da Prata, Luz, Martinho Campos, Nova Serrana, Oliveira, Pará de Minas, Pimenta, Pitangui, Santo Antônio do Amparo e Santo Antônio do Monte.

O Samu 192 deverá ser acionado nos casos de: