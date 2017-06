Da Redação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da Região Ampliada de Saúde (RAS) Oeste, iniciou os atendimentos às 7h de quarta-feira (7) e divulgou na quinta-feira informações sobre as primeiras 24 horas de atuação do serviço. Em toda a região foram registradas 430 ligações no 192, destas, 118 foram consideradas trotes, ou seja, 27,44%.

De acordo com informações levantadas pelo Portal Centro Oeste, o número de trotes está acima da média. De acordo com índices de outros Samu, eles correspondem entre 10% e 15% das ligações. Motivo de preocupação para a equipe.

“Isso pode causar o deslocamento da equipe e deixar de atender outra pessoa que realmente precisa. É o empenho de recurso público desnecessário”, afirmou o secretário-geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde da região Ampliada Oeste (Cis-Urg), José Márcio Zanardi.

Nesse primeiro dia, segundo o relatório, 51 pessoas foram atendidas, 39,22% delas tem 60 anos ou mais, sendo 28 homens e 23 mulheres.

Uma análise geral da diretoria do Serviço constatou que o Samu 192 recebeu em média 18 chamadas por hora, o que equivale a cerca de três ligações a cada 10 minutos.

Samu

Gerenciado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da região Ampliada Oeste (CIS-URG), o Samu tem o objetivo de chegar até a vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência no menor tempo possível. Para dar agilidade aos atendimentos, o serviço conta com uma frota de 31 ambulâncias distribuídas em 24 municípios, que dão suporte total a 54 cidades que integram a Região Ampliada de Saúde (RAS) Oeste.

As ambulâncias são do tipo Unidade de Suporte Básico (USB), que são tripuladas por um técnico de enfermagem e um condutor socorrista. Além desses veículos, também há sete ambulâncias do tipo Unidade de Suporte Avançado (USA), tripuladas por um médico, um enfermeiro e um condutor socorrista.

As cidades que contam com os veículos foram escolhidas com base em estudos de viabilidade, sendo que a logística dessa distribuição foi feita para que se situem em pontos estratégicos, de forma que o tempo entre a chamada recebida pelo 192 e a chegada da ambulância seja de até 40 minutos em qualquer ponto da região. Para a escolha também foram levados em consideração os acessos, estradas, rodovias e estradas rurais.

Passar trote é crime

Passar trote telefônico a serviço público como Samu, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, configura em crime previsto no Código Penal, com pena de detenção de um a seis meses ou multa.