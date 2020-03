O CIS-URG divulgou os atendimentos realizados pelo Samu entre os dias 17 e 25 deste mês. Foram 270 ocorrências no total.

Destas, foram 108 com pacientes do sexo masculino, sendo 96 sem encaminhamento e 162 ocorrências com pacientes do sexo feminino, sendo 124 sem encaminhamento.

De acordo com o Samu, foram 138 orientações médicas, 62 orientações passadas pelo Técnico Auxiliar de Regulação Médica (TARM), seis transferências e 64 urgências.

As cidades com mais ocorrências continuam sendo Divinópolis, Itaúna e Pará de Minas.