Cumprimentando o prefeito Eugênio Vilela pela cerimônia, e por reconhecer o papel e os esforços do governo estadual pela cidade, quero dedicar esta fala justamente à importância do trabalho e da união para podermos fazer as entregas que os mineiros e as mineiras tanto desejam.

É o que estamos fazendo agora, com a entrega dessas duas ambulâncias para o município de Formiga. Vocês sabem das dificuldades financeiras que o Estado atravessa. Vivemos um quadro de calamidade financeira. Mas isso não pode nos paralisar.

E isso não tem paralisado o Governo de Minas Gerais, como bem sabe o nosso prefeito Eugênio. Nesse quadro de extrema dificuldade, o nosso compromisso com a população tem de ser ainda maior. Porque, se os recursos são poucos, quem tem de apontar as prioridades são os próprios mineiros.

Por isso, estamos focando nossas atenções nos problemas imediatos das pessoas, dialogando e tentando buscar soluções viáveis. Não fazemos um governo de grandes obras, obras faraônicas. O nosso governo é um governo de pequenas entregas, mas entregas que mudam para melhor a vida das pessoas.

Tem sido assim no Estado inteiro e, hoje, em especial, aqui em Formiga. É assim que vamos superar todos os nossos problemas: trabalhando por Minas Gerais. É isso que estamos fazendo aqui hoje. Minas está conseguindo se preservar desta crise graças ao trabalho conjunto de nossas instituições, às parcerias que temos consolidado com as Prefeituras.

Às vezes alguém olha e diz: “ah, isso aí é pouca coisa, o governo está entregando ambulância, não vale nada”. Pode não valer para quem está de longe, no seu apartamento de luxo, às vezes até fora do país, olhando o cenário e achando que o Brasil é um país que já resolveu todos os seus problemas.

Não. Esse evento de hoje vale e vale muito para a população de um município como o de Formiga. Essas duas ambulâncias podem ser, para muita gente, a diferença entre vida e morte. É uma pequena entrega do ponto de vista do valor, mas de grande significado diante do que realmente importa. Uma vida, afinal, não tem preço.

Esse é o compromisso que reafirmo com vocês: um governo atento aos problemas de todos e cada um, de todas e cada uma, solidário, nas horas boas e nas horas ruins, para enfrentar as dificuldades e encontrar soluções. O resultado vem sempre para quem trabalha. E o que não falta aqui é capacidade de trabalho.

Não nos afastaremos desse caminho. Ouvir quem precisa, de coração aberto, com humildade, e trabalhar, com dedicação, pelos mineiros e pelas mineiras que esperam e acreditam num futuro melhor. Nenhuma crise será maior do que nós. Nós vamos superá-la. Que Deus siga nos iluminando.

Um grande abraço do amigo,

Fernando Pimentel

Governador do Estado de Minas Gerais