Inaugurado no dia 6 de junho, até a manhã desta sexta-feira (30) equipes do Samu em Formiga já realizaram 134 atendimentos.

Também foram realizadas 95 orientações médicas, que ocorrem quando um médico explica o usuário por telefone a como proceder. “Essa situação ocorre quando o Samu, ao ouvir o relato da pessoa pelo telefone, percebe que não é preciso o deslocamento de uma equipe, pois é possível auxiliar a pessoa a tomar os cuidados necessários via telefone”, explica Dárcio Abud Lemos, gerente de logística e patrimônio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste(CIS–URG Oeste ).

Ele ainda ressalta que tal situação é muito importante para os municípios, pois evita que pessoas se desloquem para unidades básicas de saúde ou pronto atendimentos sem necessidade. “Isso gera economia para os cofres públicos, pois não gasta insumos e tempo e deixa os profissionais disponíveis para os casos mais complexos”, disse.

A faixa etária que mais recebeu atendimento do Samu foi a de pessoas com idade acima de 60 anos, com 51 intervenções.

Dárcio e o secretário executivo do CIS–URG Oeste, José Márcio Zanardi, estiveram em Formiga nessa semana e se reuniram com equipes das unidades, com o secretário municipal de Saúde, José Geraldo Pereira, e apresentaram números dos atendimentos realizados.

Tempo de atendimento

O Samu em Formiga está levando, em média, 17 minutos, contando a partir da ligação, para chegar à casa da pessoa solicitante. José Márcio explica que essa média é muito boa e tende só a diminuir. “Quanto mais rápido se inicia o tratamento, mais chances de salvar a pessoa. Por isso, logo no início dos trabalhos já termos uma estatística como essa é muito bom”, completou.

O secretário executivo explicou que a tendência de o tempo diminuir ocorre porque as equipes estão em constante treinamento para aprimoramento do serviço. Inclusive, durante a visita feita a Formiga nesta semana, José Márcio acompanhou um treinamento.

Causas

Os atendimentos realizados em Formiga são, em sua grande maioria, feitos por causas clínicas, sendo 87 atendimentos por esse fim. Em seguida, vêm as causas traumáticas com 38, obstétricas com cinco, e pediátricas e psiquiátricas com duas cada uma.

Trote

A maior preocupação do CIS-URG Oeste é com relação aos trotes que estão sendo aplicados. Segundo levantamento feito pelo consórcio, 16,5% das ligações que são feitas ao Samu são trote. “É uma quantidade inferior à porcentagem de outras regiões, mas mesmo assim é preocupante, pois a linha está ocupada com uma pessoa irresponsável, sendo que podia estar atendendo alguma emergência”, relata José Márcio.

Na região

Na região de atuação do CIS-URG Oeste foram realizados 1.734 atendimentos, sendo 7,7% deles feitos em Formiga. A central de atendimento recebeu 12.217 ligações, com 1.961 saídas de unidades e 2.025 trotes.

Apoio da Prefeitura

José Márcio ainda destacou o apoio da Prefeitura na instalação do Samu. “A administração municipal deu total apoio para que o Samu pudesse vir para Formiga e tivesse a melhor estrutura possível. A população também está entendendo como funciona o serviço e a tendência é só aperfeiçoar a relação entre Samu e cidadãos”, finalizou.

IMPRIMIR