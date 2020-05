O Superintendente Regional de Saúde de Divinópolis, Alan Rodrigo da Silva, esteve na Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste) para a entrega dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) enviados pelo Governo de Minas Gerais.

Cerca de quatro mil EPIs, dentre máscaras cirúrgicas, máscaras N95, aventais descartáveis de manga longa e luvas foram enviados para o CIS-URG Oeste.

Para o Superintendente Regional de Saúde de Divinópolis, Alan Rodrigo da Silva, essa doação é uma contribuição do Estado para a segurança dos profissionais que realizam os atendimentos. “O CIS-URG é um grande apoiador da saúde aqui na Região Oeste e o SAMU com essa cobertura integral na urgência, é vital que tenha total zelo para a paramentação dos profissionais principalmente nesse momento. Todo cuidado é pouco e esses EPIs chegam para que os trabalhadores do SAMU realizem seus trabalhos, como sempre fizeram, bem feito, mas com ainda mais segurança.” , destaca Alan.

José Marcio Zanardi, Secretário Executivo do SAMU Oeste, enaltece o trabalho da Secretaria de Estado de Saúde de Divinópolis que tanto tem contribuído para a prestação de um serviço de qualidade para a população. “Agradecemos ao Secretário de Estado de Saúde, ao Governo do Estado de Minas Gerais, o pessoal da Coordenação Estadual de Urgência, ao Alan, nosso Superintendente Regional, pela doação desses EPIs que são tão importantes para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho salvaguardando a vida da população e resguardando a segurança dos nossos colaboradores.”