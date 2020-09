Na tarde dessa quarta-feira (16), foi realizada na Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste), a entrega de 4 novas ambulâncias para o Samu Oeste. Os veículos foram doados pelo Ministério da Saúde, através do Governo do Estado de Minas Gerais.

Participaram da entrega José Marcio Zanardi, Secretário Executivo do CIS-URG Oeste, o Superintendente Regional de Saúde da Região Ampliada Oeste, Alan Rodrigo Silva, o Deputado Estadual, Fábio Avelar, e o Coordenador de Frota do CIS-URG Oeste, Arthur Medeiros.

“Agradecemos todo o empenho dos profissionais da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), na pessoa do Alan, pela doação destes veículos. As viaturas já vão começar a ser utilizadas e com esse número de veículos que teremos de reserva, as manutenções preventivas poderão ser realizadas mais tranquilamente, dando mais segurança para as equipes chegarem mais rápido ao local do atendimento, garantindo qualidade no serviço prestado a população.”, declara José Marcio.

De acordo com Alan Rodrigo, para a Secretaria de Estado, a rede de urgência e emergência da região oeste é considerada uma das melhores do Estado.