Pouco mais de um ano do início da pandemia do novo coronavírus, mesmo com intensas campanhas de conscientização da população, os dados de atendimentos relacionados ao Covid-19 no estado de Minas Gerais mostram agravamento na situação.

Na semana passada, o governador Romeu Zema anunciou um novo protocolo com restrições mais rígidas para conter a nova onda da pandemia.

A Onda Roxa do Programa Minas Consciente tem caráter impositivo e conta com várias determinações como:

Suspensão das cirurgias eletivas.

Apoio das forças de segurança.

Barreiras sanitárias de vigilância.

Circulação de pessoas apenas relacionadas às atividades essenciais.

Proibição de circulação de pessoas e carros em atividade não essenciais.

Toque de recolher entre 20h e 5h.

Proibição da circulação de pessoas sem máscara em espaços públicos e privados.

Proibição de circulação de pessoas com sintomas de gripe, exceto se for para consultas ou exames.

Proibição de reuniões presenciais, inclusive com pessoas da mesma família que não moram juntas.

Proibição de eventos públicos ou privados que possam gerar aglomeração.

Em reunião realizada de forma presencial e remota, no sábado (13) em Divinópolis, e que contou com participação de mais de 50% dos prefeitos dos municípios que compõem a Macrorregião Oeste, representantes de hospitais e do Ministério Público, ficou definida a inserção voluntária desses municípios na Onda Roxa do Programa Minas Consciente.

O Secretário Executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste), José Márcio Zanardi, também participou da reunião e em conjunto com a diretoria do Consórcio adotou medidas mais restritivas para conter o avanço da contaminação pelo coronavírus entre os funcionários. O trabalho em caráter home-office foi potencializado para os setores administrativos. “Já estávamos em home-office há alguns dias, mas a partir de hoje, só será permitido acesso do funcionário dos setores administrativos à Central, em caso de extrema necessidade”, explica.

Já para as equipes da assistência, todos os funcionários foram vacinados e os protocolos de prevenção são seguros e têm sido eficientes. “Estão de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, Vigilância de Saúde, juntamente com os órgãos regulamentadores internos do SAMU Oeste que são a Medicina do Trabalho, a Engenharia do Trabalho, Serviço de Psicologia,” enfatiza José Márcio.

Os funcionários que tem algum contato com casos suspeitos e confirmados, ou apresentam algum sintoma, são monitorados e acompanhados pela Engenharia de Segurança do Trabalho e Serviço de Psicologia. Desde o início da pandemia foram 1337 monitoramentos realizados, 221 casos de sintomas, 66 funcionários positivados (sendo três funcionários positivados duas vezes, 69 casos). Atualmente dois funcionários estão internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) em Divinópolis e dois afastados aguardando resultado do teste.

Já o Diretor Técnico do CIS-URG Oeste, Marco Aurélio Lobão, reforça o pedido de conscientização da população em ligar para o SAMU 192 somente em casos de Urgência e Emergência, reafirma o preparo do Serviço para continuar o atendimento à população. “Estamos vivendo momentos sem precedentes na história; a quase totalidade dos hospitais da Macro Oeste sem leitos disponíveis, profissionais esgotados física e mentalmente, outros afastados pela própria doença e demandas crescentes das chamadas, têm sido um desafio para manutenção do Serviço. Porém, vamos em frente, pois sabemos da importância do SAMU para a população. Adquirimos videolaringoscópios, reforçamos o estoque de oxigênio e estamos conclamando a população para auxiliar na quebra da cadeia de transmissão do vírus”.

Fonte: Samu