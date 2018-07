O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste (CIS-URG) deu mais um importante passo na gestão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que agora está habilitado pelo Ministério da Saúde e passará, a partir do próximo mês, a ser custeado também pela União. Os repasses serão realizados mensalmente no valor de R$660.975,00.

A habilitação do serviço, publicada na última semana no Diário Oficial da União, significa que a manutenção do Samu passa agora a ser compartilhada pelos três entes federados: União, Estado e Municípios, tornando-se então, um programa de custeio tripartite.

“A habilitação implica no reconhecimento do Samu pelo Ministério da Saúde como um programa que cumpriu todas as etapas desde sua implantação. Em segundo lugar, esse fator implica também no recebimento de repasses federais, desonerando o Estado, que fica a partir de agosto, responsável pelo custeio no valor de R$ 1.617.000,00”, ressaltou o coordenador do Samu, José Marcio Zanardi.

José Marcio ainda reforçou a satisfação de terem sido cumpridas em tempo hábil, todas as etapas de habilitação do Samu. “A conclusão do processo demonstra o comprometimento de toda equipe que integra o Consórcio, sendo todos os prefeitos, gestores e demais agentes políticos que se dedicaram na conclusão de todas as etapas, divididas em apresentação de documentos, vistoria e fiscalização feita pelo Ministério da Saúde”, explicou.