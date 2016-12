O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que atuará na região Centro-Oeste de Minas poderá ser inaugurado entre janeiro e fevereiro de 2017, segundo o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste (Cisurg). A previsão foi pactuada durante reunião entre o Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde (SES) ocorrida nesta terça-feira (20).

Em Formiga, a unidade funcionará em uma área cedida ao município na sede do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). No início de novembro, a Prefeitura iniciou a reforma no local. Os R$35 mil que foram gastos na adequação do espaço já haviam sido liberados no dia 23 de maio deste ano, quando foi aprovado, em regime de urgência, na Câmara o projeto de lei que autorizou a abertura de crédito especial para a realização do serviço.

De acordo com o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste, José Márcio Zanarde, agora faltam apenas questões burocráticas para o funcionamento da unidade. “Foi pactuado nessa reunião entre o Estado e a União que serão publicadas as portarias para funcionamento do Samu. A partir dessas publicações, será assinado o contrato de custeio do Samu. Tudo isso deve ocorrer entre janeiro e fevereiro”, destacou o secretário executivo do Consórcio.

Márcio destacou que, tendo em vista o início do funcionamento das atividades, dará prosseguimento ao processo de contratação das mais de 400 pessoas.

Atraso na inauguração

A previsão era de que o serviço tivesse início em junho de 2016, mas por falta das assinaturas de ordem de serviços por parte do Estado, os atendimentos não começaram. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) disponibilizadas em julho, a inauguração só não ocorreu devido a alguns processos que ainda não foram totalmente finalizados.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste, que é responsável pela implantação do serviço no Centro-Oeste de Minas, foi fundado há dois anos. A previsão inicial era de que até março o Samu fosse inaugurado e em seguida a previsão passou para junho.

Bases descentralizadas

De acordo com o secretário executivo do Consórcio, a capacitação dos 480 funcionários do serviço foi finalizada em maio deste ano, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores socorristas. Mais de 130 profissionais também são treinados para o cadastro reserva.

Os profissionais trabalharão na área de cobertura que compreende 54 municípios. Já as bases descentralizadas do Samu, onde ficarão as ambulâncias, estão localizadas em 23 municípios, sendo eles: Divinópolis, Pitangui, Arcos, Cláudio, Itapecerica, Luz, Campo Belo, Oliveira, Bom Despacho, Bambuí, Dores do Indaiá, Formiga, Candeias, Carmópolis de Minas, Santo Antônio Monte, Santo Antônio do Amparo, Itaguara, Itaúna, Pará de Minas, Nova Serrana, Martinho Campos, Pimenta e Lagoa da Prata.

“A cobertura se estende para os 54 municípios, o que equivale a uma população total de 1.195.499 habitantes, integrados ao Consórcio”, destacou Zanarde.

Ambulâncias

Uma ambulância do tipo Unidade de Suporte Básico (USB) foi disponibilizada para cada base. Elas contarão com dois técnicos de enfermagem e um condutor socorrista. Além desses veículos, há também sete Unidades de Suporte Avançado (USA), tripuladas por um médico, um enfermeiro e um condutor socorrista.

Estas unidades serão destinadas a Divinópolis, Luz, Campo Belo, Oliveira, Formiga, Nova Serrana e Itaúna. O secretário executivo do consórcio explica que as cidades foram escolhidas com base em estudos.

“Esses municípios, além de terem a ambulâncias do tipo USB, terão também unidades do tipo USA. A logística dessa distribuição foi feita para que se situem em pontos estratégicos, de forma que o tempo entre a chamada recebida pelo 192 e a chegada da ambulância, demore no máximo 40 minutos em qualquer ponto da região Centro-Oeste”, disse.

Para a escolha também foram levadas em consideração as estrada, acessos, rodovias e estradas rurais, além do perfil epidemiológico de cada município. “Temos um índice no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), chamado Mortalidade por Causas Externas e um dos itens desse índice é o acidente de trânsito. Levamos em consideração esses números para designar a USA, de modo que ela possa dar uma cobertura não apenas naquele município onde ela se encontra, mas nos demais do entorno”, disse.

De acordo com o gerente de logística do Cisurg, Dárcio Lemos, todas as ambulâncias contam com comunicação via web, telefone e GPS, e farão os atendimentos de urgência médica, clínica e de acidentados.

Bases prontas

Todas as bases que receberão o Samu estão prontas, como garantem os responsáveis pelo Cisurg. Falta apenas a montagem dos móveis e equipamentos.

A base de Arcos foi entregue em março e, de acordo com informações da Prefeitura, o imóvel foi especialmente reformado e recebeu equipamentos para o funcionamento da base. Todo material para implantação do Samu custou R$7.076.279,61,verba destinada pelo Estado através de um convênio com o Consórcio. “Entretanto, falta ainda o repasse de R$4 milhões”, destacou Zenerde.

Tempo de implantação

Quando questionado sobre a implantação do sistema ter ocorrido em mais de dois anos, o secretário executivo avalia que o prazo está dentro da normalidade, já que há mais de 54 cidades envolvidas.

“Nós iniciamos esse processo através dos gestores de saúde no final de 2013. O Consórcio tem uma estrutura complicada e foi preciso organizar documentos, passar a lei da entrada do serviço nos municípios. A logística foi complexa por envolver essas 54 cidades. A fundação ocorreu em fevereiro de 2014 e as atividades foram iniciadas em abril. Foi um processo de fato demorado, para que fosse feito da melhor forma e para que fosse prestado um serviço adequado aos usuários que por ventura irão precisar”, disse.

Além disso, ele destacou que foi preciso realizar concurso público para a contratação do pessoal.