O CIS-URG Oeste, através do Núcleo de Educação Permanente (NEP), realizará de 22 a 25 deste mês, de 8h às 18h, no Parque de Exposições de Divinópolis, o curso Aph Master Para Capacitação E Atualização De Condutores.

A capacitação contará com parte teórica e prática devendo o profissional optar pelo dia desejado.

Poderão participar todos condutores socorristas do Samu Oeste, um condutor de ambulância das cidades participantes do Consórcio e cinco vagas estão reservadas para o Corpo de Bombeiros. As inscrições devem feitas pelo telefone: (37) 3690-3200, do dia 14 a 18 de janeiro, de 13h às 17h.