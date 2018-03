O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste (CIS-URG), por meio do Núcleo de Educação Permanente (NEP) realizará nos dias 23 e 24 deste mês o curso de Urgências Obstétricas e Transporte Neonatal, para profissionais da saúde da rede de urgência e emergência, incluindo os colaboradores do Samu.

O treinamento terá início nos dois dias às 8h e se encerrará às 17h no auditório da Faculdade Pitágoras em Divinópolis. Os interessados devem escolher uma das duas dadas para participar e fazer a inscrição na página do NEP. “O intuito do treinamento é fazer com que os participantes tenham noções básicas e avançadas nos atendimentos obstétricos e neonatais, visto que, constantemente lidamos com diversas dúvidas relacionadas aos temas dentro do Samu”, disse a coordenadora do NEP, Larissa Martins.

A mortalidade neonatal, principalmente na primeira semana de vida, representa mais da metade do percentual de mortes infantis, portanto, para a redução deste índice por causas evitáveis, é importante que recém-nascidos recebam de toda equipe médica atenção resolutiva. “Por isso, a garantia de acesso a transporte adequado e feito por uma equipe qualificada é fundamental para a sobrevivência do neonato e este curso será mais um fator de capacitação para essa prestação de serviço dentro da rede de urgência emergência”, pontuou o coordenador do Samu, José Marcio Zanardi.