O 42º parto com atuação de uma das equipes do Samu, desde o início do funcionamento na região Oeste, foi realizado na noite dessa sexta-feira (17).

De acordo com a assessoria de comunicação do Serviço, por volta das 22h, uma ambulância particular pediu acesso ao pátio da Base Central do Samu em Divinópolis.

Alguns plantonistas que estavam no horário de descanso foram surpreendidos por um som de sirene diferente, seguido de um pedido de apoio em um parto que estava acontecendo dentro do veículo.

Ouvindo a solicitação de ajuda, o técnico em enfermagem Wagner de Oliveira rapidamente chamou a colega Luciana de Moura, também técnica em enfermagem e se dirigiram para a ambulância onde estava a gestante já em avançado trabalho de parto.