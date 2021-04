A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu um chamado por volta de 12h30 deste sábado (03), para atendimento de um ferimento de arma de fogo, na rua Glauber Teixeira, bairro Copacabana, em Divinópolis.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Divinópolis fez o atendimento de um homem, de 35 anos. Estava consciente, com um ferimento proveniente de arma de fogo no tórax.

Recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para o Hospital Santa Mônica em Divinópolis.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também estavam no local.