Um homem de 57 anos foi socorrido pelo Samu, nesse domingo (22). Ele estava consciente, com queimadura em parte do rosto causada por vapor.

A equipe foi acionada a comparecer à rua Arlete Oliveira Nunes Reis, bairro Cidade Nova, em Formiga.

Os profissionais encontraram com o paciente no meio do trajeto. Ele estava sendo encaminhado por terceiros.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi medicada conforme orientação do médico regulador e encaminhado para a UPA de Formiga.