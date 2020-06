A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu um chamado no sábado (27), para socorrer dois homens que caíram em uma cisterna de aproximadamente 30 metros, no bairro Industrial, em Bambuí.

De acordo com o Samu, as vítimas foram retiradas da cisterna pela equipe e por populares.

A primeira vítima, um jovem de 20 anos, estava com rebaixamento do nível de consciência e com forte hipotermia (temperatura corporal reduzida). Ele foi o primeiro a cair na cisterna.

O jovem recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para o Hospital Nossa Senhora do Brasil, em Bambuí.