A Central de Regulação do SAMU Oeste recebeu um chamado às 23h20 deste sábado (28), para atendimento de uma vítima de agressão física, na rua Flauzino Vaz da Silva, bairro Novo Horizonte, em Formiga.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Formiga fez o atendimento de um homem, de 60 anos. Ele estava consciente, com um corte no rosto com necessidade de sutura (pontos) e com escoriações pelo corpo.

Recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para a UPA de Formiga.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o crime.