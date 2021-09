A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu um chamado na tarde desse domingo (12), para atendimento de uma vítima de afogamento, no Pontal, em Conceição do Pará.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Pitangui fez o atendimento de um jovem, de 20 anos. Ele estava consciente, porém fraco e se queixava de dor de cabeça.

O rapaz recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado, medicado conforme orientação do médico regulador e encaminhado para a Santa Casa de Pitangui.

Fonte: Samu