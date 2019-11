Com 53 anos, Samuel Rosa , vocalista da banda Skank anunciou o fim da banda. De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, do Jornal Folha de S. Paulo , o músico disse que o grupo decidiu encerrar suas atividades “sem previsão de volta”.

No ano que vem, o Skank vai rodar o Brasil com a turnê de despedida, de acordo com o cantor. “Ainda tenho pretensão de voltar a tocar com o Skank . Vislumbro isso lá na frente. Só que de uma outra forma, em outra circunstância, em algum projeto pontual”, disse ele.

“Mas, nesse momento, para mim, a melhor forma de me surpreender e de surpreender

as pessoas é fora do Skank”, explica Samuel. “Quero me testar em outro ambiente

musical, com outros parceiros. Cara, são 30 anos tocando com as mesmas pessoas! Já fiz

de tudo lá. Está na hora de brincar um pouco, sabe?”.

De acordo com o cantor, partiu dele a decisão do fim do grupo e, questionado se houve consenso da banda, ele disse que seria melhor perguntar para outros integrantes.

Veja o que os membros do grupo falaram:

“Não acreditamos que é preciso estar em baixa para dar uma parada, não precisa ser trágico, nem problemático”, afirma o baixista Lelo Zaneti. O tecladista do Skank , Henrique Portugal, complementa: “É um grande desafio pessoal para cada um. Pode ser extremamente saudável nos reinventarmos”.