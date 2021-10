O presidente do CIS-URG Oeste e prefeito de Bambuí, Olívio José Teixeira, o secretário executivo do Consórcio, José Marcio Zanardi e o gerente administrativo, Dárcio Abud Lemos participaram da reunião realizada em Brasília, na quarta-feira (19), com o diretor jurídico da presidência do Senado, Alexandre Silveira, os presidentes dos consórcios intermunicipais que gerenciam o Samu no Estado, e o secretário estadual de saúde, Fábio Baccheretti, que garantiu a liberação imediata de uma verba extra no valor de R$ 8 milhões, para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Minas Gerais.

Alexandre Silveira recebeu os oito presidentes dos consórcios que administram os SAMUs em Minas Gerais, e o secretário de estado de saúde de Minas Gerais, em nome do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (DEM) e durante o encontro fez o anúncio do aporte financeiro.

Desde 2012, o Ministério da Saúde congelou o valor dos repasses que são feitos aos SAMUs do Brasil, e por causa da pandemia da Covid-19 a situação financeira do Serviço se agravou.

De acordo com o diretor jurídico da presidência do Senado, o recurso, originário do Ministério da Saúde, será repassado ao Estado, que cuidará da transferência para os oito consórcios. Ficou acordado que cada consórcio receberá R$ 1 milhão referente a verba extra que será liberada este ano.